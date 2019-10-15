قطار ينحرف في بوسكورة .. الوقاية المدنية تؤكّد سلامة المسافرين

هسبريس من الدار البيضاء

توقفت حركة النقل السككي بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد بعد انحراف قطار يربط مراكش بـ"العاصمة الاقتصادية" عن سكته، بعد زوال اليوم الثلاثاء.

وسارعت السلطات المحلية، وعامل عمالة النواصر عبد الله شاطر، إلى جانب مصالح الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث في منطقة بوسكورة.

وقال مصدر من جهاز الوقاية المدنية، من مكان الحادث السككيّ، إنه "لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات وسط المسافرين".

وأوضح المصدر ذاته أن القطار انحرف عن مساره لأسباب لم يتم تشخيصها بعد، مؤكدا أنه يجري حاليا الاطمئنان على سلامة الركاب.

وأكد مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية، مشددا على أن مسؤولي المكتب الوطني يتابعون ما يجري بشكل مباشر.

كما شدد المتحدث من ONCF أن الاختلال هم رحلة "قطار أطلس" رقم 610، القادم من مدينة مراكش، وأن فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية تحركت للتكلف بالمسافرين.