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الرئيسية | حوادث | قطار ينحرف في بوسكورة .. الوقاية المدنية تؤكّد سلامة المسافرين

قطار ينحرف في بوسكورة .. الوقاية المدنية تؤكّد سلامة المسافرين

قطار ينحرف في بوسكورة .. الوقاية المدنية تؤكّد سلامة المسافرين
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:00

توقفت حركة النقل السككي بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد بعد انحراف قطار يربط مراكش بـ"العاصمة الاقتصادية" عن سكته، بعد زوال اليوم الثلاثاء.

وسارعت السلطات المحلية، وعامل عمالة النواصر عبد الله شاطر، إلى جانب مصالح الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث في منطقة بوسكورة.

وقال مصدر من جهاز الوقاية المدنية، من مكان الحادث السككيّ، إنه "لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات وسط المسافرين".

وأوضح المصدر ذاته أن القطار انحرف عن مساره لأسباب لم يتم تشخيصها بعد، مؤكدا أنه يجري حاليا الاطمئنان على سلامة الركاب.

وأكد مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية، مشددا على أن مسؤولي المكتب الوطني يتابعون ما يجري بشكل مباشر.

كما شدد المتحدث من ONCF أن الاختلال هم رحلة "قطار أطلس" رقم 610، القادم من مدينة مراكش، وأن فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية تحركت للتكلف بالمسافرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - أقديم عبدالصمد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:16
مع قطارات السكك الحديدية التي يترأسها الخليع...يا توصل في الوقت المحدد...يا توصل متأخر....يا توصل معطوب....يا متوصلش كاع.
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31
2 - لا حول ولا قوة الا بالله الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:18
هههه داك النهار المشكل لي وقع فالسكة لي مابين الرباط و قنيطرة لصقوها فالشيفور .. اوا هاذ المرة في من غادي يلصقوها ثاني؟؟؟
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33
3 - عباس فريد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:21
نتائج منتظرة لانه تم تحويل مختلف الميزانيات والإمكانيات المادية والتقنية والمالية من قطاع القطار العادي الى الطجفي وعليه اصبحت خطوط القطار العادي على مختلف الخطوط تعاني من مشاكل كبيرة وخطيرة نتيجة انعدام الإمكانيات المادية والبشرية
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9
4 - مراد فاس الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:22
ظهر الحق وزهق الباطل ...وما سترتموه اليوم من باطل من اجل ظلم الضعفاء سيكشفه الله يوم القيامة...اذن فساءق القطار الذي حكم عليه من قبل رغم شهادة الشهود والادلة الموجودة انذاك كان بريءا...عدم مراقبة السكك الحديدية من طرف المكتب المعني يؤكد صحة ما فات وما يحدث الان...اللهم فاشهد.
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8
5 - صابر الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:27
الحمد لله انها خرجت سالمة و السؤال اين الصيانة و التتبع لكي لا تتكرر نفس المءاسي السابقة ؟
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13
6 - khalil الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:29
البوراق او بدا يخماج مزال ماقفل تا عماين !!!! عساك قطارات عندها اكثر من عشرين عام الحماق هدا!!!!!واش l’amortissement ديال القطارات كايفوت عشرين سنة؟
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7
7 - مراكشي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:31
مع أخنوش نصنع الطائرات ، ما عندنا حتى السكك...اولا تكون واحد 20 سكة من البيضاء بمراكش...للمسافرين والسلع...
الان جوج في جوج ...اين نحن من العالم...
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-4
8 - عادل الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:31
يجب محاكمة السائق والزج به في سجن لعشر سنوات، فهو المسؤول الأول،.. أسرعوا في تقديم كبش فداء...
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9
9 - Adil الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:34
ياحافض ياستار الحمد لله على سلامة الركاب
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6
10 - مراد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:37
الحمد رب العالمين على سلامة جميع الركاب...وحفظهم الله لذويهم....
العجيب في المقال و الخبر هو الاشارة الى تحول عامل اقليم النواصر الى عين المكان ...! وجب الاشارة والاشادة بجهود الذين عملوا على وقوع الحادثة.
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8
11 - شيشاوي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:38
ءانكانت مثل هذه القطارات وسكك التي كونا نطالب بها في الجنوب .خليوها عنكم ءاننا لانوريدها
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2
12 - ولد زروال الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:40
السلام عليكم
بعض المرات أستقل القطار وألاحض أنه في بعض الأماكن يميل مليان خطير يكاد ينقلب ولاكن أقول في نفسي أنه أمر عادي . أما الآن فتأكدت أنني كنت أنجو من خطر مأكد .
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10
13 - khawla الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:40
سبحان الله نفس الشهر الذي وقعت فیه حادث القطار السنة الماضية یا ربي السلامة لجمیع المواطنین
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4
14 - خدوج الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:43
قطارات لخليع ...اسم على مسمى ، تركب الخلعة يا توصل ولا ما توصلش
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5
15 - HASSAN الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:47
الحلقة الضعيفة هو السائق شيئ اعتدناه في كل الاحداث مثل حادثة بوقنادل او عندما يتم حجز اطنان من المخدرات يكون الضحية هو السائق ومساعده هذا حالنا
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4
16 - Marocains de lixus الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:55
السكة مهلوكة خصها تمشي التقاعد
القطار مهلوك مدقدق قديم يتفرك لوحده خصوا يمشي التقاعد قبل عشر سنوات

السائق عند راتب هزيل لا يشجعه على العمل


أين ذهبت أموال المغرب ؟


دولة فاشلة 100%



أفينكم ؟؟؟؟؟

أخنوش
العثماني

هذه هي الدولة اللي استطعتوا ديرونا ؟؟؟؟


لا سكة
لا قطار
لا راتب

هذا التخلف في سنة 2019
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2
17 - طارق الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 15:00
أصبح مألوف هاذا المشهد لبلاد كاملة خرجات على سكة صحيحة
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