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كُتّاب وآراء
قطار ينحرف في بوسكورة .. الوقاية المدنية تؤكّد سلامة المسافرين
توقفت حركة النقل السككي بين مدينتي الدار البيضاء وبرشيد بعد انحراف قطار يربط مراكش بـ"العاصمة الاقتصادية" عن سكته، بعد زوال اليوم الثلاثاء.
وسارعت السلطات المحلية، وعامل عمالة النواصر عبد الله شاطر، إلى جانب مصالح الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث في منطقة بوسكورة.
وقال مصدر من جهاز الوقاية المدنية، من مكان الحادث السككيّ، إنه "لم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات وسط المسافرين".
وأوضح المصدر ذاته أن القطار انحرف عن مساره لأسباب لم يتم تشخيصها بعد، مؤكدا أنه يجري حاليا الاطمئنان على سلامة الركاب.
وأكد مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية، مشددا على أن مسؤولي المكتب الوطني يتابعون ما يجري بشكل مباشر.
كما شدد المتحدث من ONCF أن الاختلال هم رحلة "قطار أطلس" رقم 610، القادم من مدينة مراكش، وأن فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية تحركت للتكلف بالمسافرين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
الان جوج في جوج ...اين نحن من العالم...
العجيب في المقال و الخبر هو الاشارة الى تحول عامل اقليم النواصر الى عين المكان ...! وجب الاشارة والاشادة بجهود الذين عملوا على وقوع الحادثة.
بعض المرات أستقل القطار وألاحض أنه في بعض الأماكن يميل مليان خطير يكاد ينقلب ولاكن أقول في نفسي أنه أمر عادي . أما الآن فتأكدت أنني كنت أنجو من خطر مأكد .
القطار مهلوك مدقدق قديم يتفرك لوحده خصوا يمشي التقاعد قبل عشر سنوات
السائق عند راتب هزيل لا يشجعه على العمل
أين ذهبت أموال المغرب ؟
دولة فاشلة 100%
أفينكم ؟؟؟؟؟
أخنوش
العثماني
هذه هي الدولة اللي استطعتوا ديرونا ؟؟؟؟
لا سكة
لا قطار
لا راتب
هذا التخلف في سنة 2019