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الرئيسية | حوادث | الجمارك تعترض كمية من السلع المهربة في فاس

الجمارك تعترض كمية من السلع المهربة في فاس

الجمارك تعترض كمية من السلع المهربة في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 00:40

تمكنت عناصر تابعة لجمارك مدينة مكناس من إيقاف شاحنة من الحجم الكبير، على مستوى "حي النرجس" وسط مدينة فاس، كانت محملة بحوالي 13 طنا من السلع المهربة، عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة؛ وذلك بعد مطاردة وصفت بـ"الهوليودية".

ونجحت عناصر الجمارك، حسب ما عاينته هسبريس، في إيقاف الشاحنة، التي تحمل لوحة ترقيم إسبانية مزورة؛ وذلك بعد أن نصبت في طريقها مشبكات حديدية، ما أدى إلى انفجار عجلاتها وعدم تمكنها من مواصلة الطريق.

ووفق مصادر هسبريس فقد تمت مطاردة الشاحنة، التي تبين أنها قدمت من مدينة مليلية المحتلة، انطلاقا من أحد سدود الجمارك على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس، لتنجح عناصر الجمارك في اعتراض سبيلها بينما تمكن سائقها من الفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - khalid الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 01:13
المغرب كله متاجر لبيع الملابس المستعملة القادمة من أروبا. وكل الشرائح من المجتمع تقتني الملابس من هذه المحلات في غياب منتوج وطني قادر على المنافسة أو إغراق السوق بالسلع الصينية والتركية. فعلى الأقل تشتري ملابس من الماركات العالمية بثمن أقل بكثير من ثمنها وهي جديدة. وهذا النوع من التجارة أصبح قائم بداته ويشتغل به العديد من المواطنين. فلحماية الصناعة المغربية لابد من توفير منتوج أفضل وبثمت مناسب. فأنا شخصيا أجد صعوبة في شراء حداء مصنوع محليا لأن قدماي لا تجد المقياس المناسب، أما الأحدية المستوردة فأجد نفسي حائر في الإختيار بكثرة المنتوج وبجودة عالية.
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