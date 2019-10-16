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كُتّاب وآراء
الجمارك تعترض كمية من السلع المهربة في فاس
تمكنت عناصر تابعة لجمارك مدينة مكناس من إيقاف شاحنة من الحجم الكبير، على مستوى "حي النرجس" وسط مدينة فاس، كانت محملة بحوالي 13 طنا من السلع المهربة، عبارة عن ملابس وأحذية مستعملة؛ وذلك بعد مطاردة وصفت بـ"الهوليودية".
ونجحت عناصر الجمارك، حسب ما عاينته هسبريس، في إيقاف الشاحنة، التي تحمل لوحة ترقيم إسبانية مزورة؛ وذلك بعد أن نصبت في طريقها مشبكات حديدية، ما أدى إلى انفجار عجلاتها وعدم تمكنها من مواصلة الطريق.
ووفق مصادر هسبريس فقد تمت مطاردة الشاحنة، التي تبين أنها قدمت من مدينة مليلية المحتلة، انطلاقا من أحد سدود الجمارك على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس، لتنجح عناصر الجمارك في اعتراض سبيلها بينما تمكن سائقها من الفرار.