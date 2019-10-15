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كُتّاب وآراء
أمن أكادير ينفي وجود سفاح نساء في "تيكيوين"
نفت ولاية أمن أكادير، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي تضمنتها تسجيلات صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري، تدعي فيها سيدة أن سفاحا يستهدف النساء بمنطقة تيكيوين، مرتديا زيا نسائيا (خمار)، وحاملا أسلحة بيضاء بغرض استعمالها في أفعاله الإجرامية.
ولاية أمن أكادير أكدت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها أظهرت عدم تسجيل أية واقعة تتناسب مع ما يتضمنه هذا المنشور من أفعال إجرامية، كما لم تتوصل جميع المناطق والمفوضيات التابعة لأمن أكادير بأية شكاية أو وشاية بشأن هذه الجرائم المزعومة.
وشددت الولاية على أن الأبحاث ما زالت جارية لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء تعميم هذه المنشورات، وكذا توقيف المتورطين في ترويج هذه الأفعال الإجرامية الوهمية التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.