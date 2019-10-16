13 قتيلا و2076 جريحا .. حصيلة حوادث المدن

هسبريس - و.م.ع

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 2076 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم بليغة، في 1553 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 07 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و773 مخالفة، وإنجاز 13 ألف و72 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألف و701 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و656 ألف و425 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5075 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7770 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 227 مركبة.