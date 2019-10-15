24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:18
|16:25
|18:57
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الغازي: "لست نادما" على اللعب للمنتخب الهولندي
- "عُمق الأزرق" .. هكذا تظهر دلالات اللون في فيلم "سهل ممتنع"
- أوهام علمانية حول الدين
- العطش والجفاف يهددان حياة سكان "عين التريد"
- لسان مزوار
معهد "أماديوس" يناقش تطوير قطاع الطاقة الهيدروجينية بالمغرب (5.00)
- المنتخب المغربي يسقط بثلاثية أمام "فهود الغابون" في "وديّة طنجة" - (122)
- العثماني وأخنوش يدشنان الدخول السياسي بالتراشق وتبادل الاتهامات - (109)
- نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة - (87)
- عارضة أمريكية تلتقط صورا بمسجد الحسن الثاني - (54)
- 52 ألف تلميذ في المدارس الخصوصية يلتحقون بالتعليم العمومي - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرقة السياحة بمراكش توقف مرشدين غير قانونيين
أوقفت الفرقة السياحية بمراكش، أربعة أشخاص على مستوى درب القاضي، باب هيلانة بالمدينة العتيقة لعاصمة النخيل، متلبسين بابتزاز سائحيْن أجنبيين.
وأوضحت مصادر هسبريس الأمنية أن المشتبه فيهم الأربعة انتحلوا صفة مرشدين سياحيين، وحاولوا ابتزاز السائِحَيْن بالإكراه في مبلغ مالي مقابل الخدمة التي يدعون تقديمها.
وزادت أنه "خلال محاولة الموقوفين إرغام السائحين المذكورين على تمكينهم من المبلغ المالي، تدخلت عناصر الشرطة السياحية وعملت على وضع حد لهذا التهديد"، مضيفة أن "هذه العملية تندرج في إطار الخطة اليومية ذات الطابع الاستباقي الوقائي المعتمدة لتأمين الفضاءات والمسارات السياحية".
وأوردت المصادر نفسها أن "المشتبه فيهم الأربعة تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى حين تقديمهم أمام العدالة".