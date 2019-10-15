فرقة السياحة بمراكش توقف مرشدين غير قانونيين

إبراهيم مغراوي

أوقفت الفرقة السياحية بمراكش، أربعة أشخاص على مستوى درب القاضي، باب هيلانة بالمدينة العتيقة لعاصمة النخيل، متلبسين بابتزاز سائحيْن أجنبيين.

وأوضحت مصادر هسبريس الأمنية أن المشتبه فيهم الأربعة انتحلوا صفة مرشدين سياحيين، وحاولوا ابتزاز السائِحَيْن بالإكراه في مبلغ مالي مقابل الخدمة التي يدعون تقديمها.

وزادت أنه "خلال محاولة الموقوفين إرغام السائحين المذكورين على تمكينهم من المبلغ المالي، تدخلت عناصر الشرطة السياحية وعملت على وضع حد لهذا التهديد"، مضيفة أن "هذه العملية تندرج في إطار الخطة اليومية ذات الطابع الاستباقي الوقائي المعتمدة لتأمين الفضاءات والمسارات السياحية".

وأوردت المصادر نفسها أن "المشتبه فيهم الأربعة تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى حين تقديمهم أمام العدالة".