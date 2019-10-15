اشتباك بملعب الرجاء .. والأمن يدخل على الخط

هسبريس من الرباط

استعان مسؤولو الرجاء الرياضي برجال الأمن لتوقيف أحد المنخرطين الذي تشاجر مع عضو بالمكتب المسير للنادي بملعب الوازيس، بعدما تطور الأمر بينهما من كيل للاتهامات إلى التشابك بالأيادي.

واضطر مسؤولو الرجاء إلى الاستعانة برجال الأمن الذين حضروا إلى ملعب الوازيس، بعدما تشاجر أحد المنخرطين مع عضو بالمكتب المسير. وفور وصولهم قصد إلقاء القبض إليه، وجد الأمنيون المنخرط الرجاوي قد غادر بعد فض الاشتباك.

ويعود أصل الخلاف إلى توجيه المنخرط الرجاوي اتهامات إلى عضو المكتب المسير، ليعقب الأخير عليه، ويتطور الأمر بعدها إلى سب وشتم واشتباك بالأيادي بينهما، ما دفع بعض الحاضرين إلى التدخل بغية فض النزاع والسيطرة على الوضع.

وتزامن الشجار بين عضو المكتب المسير والمنخرط مع المباراة الودية التي واجه خلالها النسور الخضر النادي الرياضي السالمي، وانتهت بفوز الرجاء بهدفين لواحد، سجل أحدهما الهبطي والهدف الثاني سجله عمر العرجون من ضربة جزاء.

ويحاول مسؤولو الرجاء في الأيام الأخيرة تلطيف الأجواء؛ إذ بات ملعب "الوازيس" يشهد أجواء مشحونة عقب مشكل التحرش الذي أحدث ضجة كبيرة في النادي قبل أيام قليلة من موعد الجمع العام المقرر عقده يوم الخميس المقبل، الذي يرتقب أن يعرف أجواء ساخنة.

يشار إلى أن ملعب الوازيس احتضن مباراتين وديتين للرجاء في فترة توقف البطولة الاحترافية، واجه النسور الخضر خلالهما كلا من نادي الرياضي السالمي وفازوا عليه بهدفين لهدف، وفريق الجمعية السلاوية وتغلبوا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.