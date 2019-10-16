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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يفكّك شبكة لترويج المخدرات بوادي زم

الدرك الملكي يفكّك شبكة لترويج المخدرات بوادي زم

الدرك الملكي يفكّك شبكة لترويج المخدرات بوادي زم
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 09:38

تمكنت سرية الدرك الملكي بوادي زم من حجز كمية من المخدرات وُصفت بالكبيرة، وإيقاف أربعة أشخاص متورّطين في تشكيل عصابة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات. كما تم إيقاف سائق سيارة محملة بمخدر الشيرا في عمليّة أخرى.

وفي تفاصيل التدخّليْن الأمنيّيْن، أشارت مصادر الجريدة إلى أن فرقة من الدرك الملكي تابعة لسرية وادي زم تمكنت من إيقاف شخص شكّل موضوع أزيد من 200 مذكرة بحث، أغلبها صادر عن مصالح الأمن الوطني، على خلفية تورطه في قضايا مختلفة، أهمها الاتجار بالمخدرات والاعتداء والسرقة والاختطاف.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك حجزت لدى الموقوف 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و30 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، و50 كيلوغراما من "طابا". كما أوقفت ثلاثة أشخاص كانوا مكلّفين بتوزيع المخدرات ومساعدة المزود الرئيسي، حيث تم وضع الموقوفين الأربعة رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبخصوص العملية الثانية، أفادت مصادر الجريدة أنه في إطار العمل الروتيني بمحطة الأداء بالطريق السيار عند مدخل مدينة وادي زم، حامت شكوك عناصر الدرك حول سائق سيارة خفيفة، خاصة حين بدا عليه الارتباك في تواصله مع أحد الدركيّين، مما دفع عناصر الدرك إلى تفتيش السيارة، وضبط 32 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع سائق السيارة رهن الحراسة النظرية، وفتح تحقيق معه لمعرفة مصدر تلك المخدرات والوجهة التي كانت ستُنقل إليها بهدف إيقاف المتورطين المحتملين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - channa الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:05
الجنازة كبيرة والميت فار واللي مشفرين الملايير شكون يشدهم هه هه هه
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