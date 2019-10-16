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الرئيسية | حوادث | استئناف سير القطارات بين مراكش والدار البيضاء

استئناف سير القطارات بين مراكش والدار البيضاء

استئناف سير القطارات بين مراكش والدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 12:00

قال المكتب الوطني للسكك الحديدية إن حركة سير القطارات على محور "مراكش ـ الدار البيضاء" تستأنف اليوم الأربعاء عند منتصف النهار.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن أشغال استئناف سير القطارات بين مراكش والدار البيضاء استمرت طوال ليل يوم أمس، وتواصلت إلى غاية زوال اليوم الأربعاء.

كما شدد المصدر نفسه على توفير خدمة للتوصيل عبر الحافلات، منذ أمس الثلاثاء، من أجل ضمان الربط بين الدار البيضاء والجديدة، وسطات ومراكش.

يأتي هذا بعدما انحرف قطار يربط بين مراكش والدار البيضاء عن سكته، أمس الثلاثاء بالقرب من بوسكورة، دون وقوع إصابات.

وقد وقع الحادث بنقطة توجد بها أشغال خارجية، تقوم بها شركة "ليديك"، على مستوى مجمع للمياه العادمة يقع تحت السكة الحديدية.

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