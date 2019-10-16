24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ولعلو ينادي بقطب جديد في "المتوسط" لصد هيمنة الصين وأمريكا (5.00)

  2. احتجاج الانفصاليين يطلق حملة اعتقالات في كتالونيا (5.00)

  3. تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (5.00)

  4. معهد "أماديوس" يناقش تطوير قطاع الطاقة الهيدروجينية بالمغرب (4.50)

  5. "المكتب الشريف للفوسفاط" يحتفي في بنجرير بقدرات المرأة القروية (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق الرصاص لتوقيف شخص بمدينة تمارة

شرطي يطلق الرصاص لتوقيف شخص بمدينة تمارة

شرطي يطلق الرصاص لتوقيف شخص بمدينة تمارة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:05

اضطر شرطي يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة تمارة، اليوم الأربعاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 20 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة؛ وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، ضمن بلاغ، إن "دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة ويهدد سلامة المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى مواجهة عناصر الأمن بشكل عنيف وتعريضهم لخطر جدي، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة واحدة أصابت المعني بالأمر على مستوى الكتف".

وحسب المصدر نفسه فقد تم نقل المشتبه فيه للمستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مفكر الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:19
يجب وضع حصص مستمرة للرماية حتى يتسنى للشرطي استعمال المسدس بسلالة و احترافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - مواطن مغربي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:22
هذا هو السلاح الناجح والفعال للحد من بطش المجرمين ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - منير الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:26
برافو لرجال الأمن و مزيدا من الصرامة مع المجرمين و المشرلمين و الدور على القضاء و مديرية السجون لردع هؤلاء الصنف من البشر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - rachid - Germany ' الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:27
العَزْ... رصاصة في الكتف ،شُرطي على تم الاستعداد .والله كون كان اي مشرمل أو قطاع الطريق ، آخد نصيبو من يقضة الشرطة .. كلا عباد الله عايشين في الهناء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - معاذ الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:29
الامر الذي قام به الشرطي جيد لانه فعلا اصبحنا نعيش الرعب جراء استعمال المجرمين لسلاح الابيض و تعريض الامن و المواطنين للخطر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - ماجد واويزغت الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:29
أقول لهذا الشرطي الذي أطلق النار برافو عليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - محمد الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:31
تحية تقدير واحترام لجهاز الأمن ببلادنا. والسجن والأعمال الفلاحية لهؤلاء حتى لا يكون عالة على المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - youssef112 الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:39
ما قام به هذا الشرطي عمل يحسب له في حق هذا الكائن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - الحمد لله الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:40
من ذوي السوابق القضائية ماذا تنتظرون بعد خروجه من السجن بما ان الامن اصبح في خطر يجب محاكمته باقصى العقوبات حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه ايداء المواطنين العزل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - kalimate الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:40
يجب التعامل بالرصاص مع كل من قام بتعريض حياة الناس للخطر بحمل السلاح الابيض وبدون تردد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - سكنفل متعصب الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:40
جميل ان نطلق رصاصات لتوقيف مجرم سكران ,,,لكن كيف السبيل لتوقيف ناهبي ثروات البلاد والعباد ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - عزيز الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 13:41
بصراحة نحترم كل شرطي أو رجل أمن استعمل سلاحه لدفاع عن نفسه او الدفاع عن المواطنين هذا هو الصواب كل مجرم ضروري من العقاب القتل. الاعدام حتى يعيش المواطن في هناء وراحة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.