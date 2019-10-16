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كُتّاب وآراء
شرطي يطلق الرصاص لتوقيف شخص بمدينة تمارة
اضطر شرطي يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، بالمنطقة الإقليمية للأمن في مدينة تمارة، اليوم الأربعاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 20 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة؛ وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، ضمن بلاغ، إن "دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة ويهدد سلامة المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى مواجهة عناصر الأمن بشكل عنيف وتعريضهم لخطر جدي، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة واحدة أصابت المعني بالأمر على مستوى الكتف".
وحسب المصدر نفسه فقد تم نقل المشتبه فيه للمستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.