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كُتّاب وآراء
إفشال محاولة تنظيم هجرة غير قانونية بمدينة سلا
تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من إجهاض عملية لتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن "الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والمشاركة، كما تم ضبط 22 مرشحا للهجرة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، والذين سلموا مبالغ مالية متفاوتة القيمة للمنظمين الموقوفين مقابل تهجيرهم سرا نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية".
وحسب المصدر ذاته فقد "مكنت عمليات التفتيش من حجز مجموعة من المعدات التي يشتبه في ارتباطها بهذه الأنشطة الإجرامية، وهي عبارة عن 21 صدرية للنجاة وكمية من المحروقات، ووسائل للإنارة الليلية، فضلا عن أسلحة بيضاء عبارة عن خمسة سكاكين ومدية كبيرة".
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية ،تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، وتشخيص باقي المتورطين المحتملين، فضلا عن رصد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.