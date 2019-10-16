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الرئيسية | حوادث | العثور على رضيعة متخلى عنها بجماعة القليعة‬

العثور على رضيعة متخلى عنها بجماعة القليعة‬

العثور على رضيعة متخلى عنها بجماعة القليعة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 16:19

عُثر على رضيعة حديثة الولادة، متخلى عنها بحي "سيدي داوود" وسط الشارع العام بالجماعة الترابية القليعة، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان آيت ملول.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للقليعة إلى الحي سالف الذكر، حيث جرى الإشراف على نقل الرضيعة إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ ورجّح شهود عيان أن تكون ناجمة عن علاقة غير شرعية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، وباشرت تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة، والوصول إلى الأبوين الحقيقيين للرضيعة.

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