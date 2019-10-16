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الرئيسية | حوادث | انتحار عشريني شنقا داخل منزله ضواحي تزنيت‬

انتحار عشريني شنقا داخل منزله ضواحي تزنيت‬

انتحار عشريني شنقا داخل منزله ضواحي تزنيت‬
مصطفى البكار
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 19:09

وضع شاب في عقده الثاني حدا لحياته شنقا، اليوم الأربعاء، داخل منزل أسرته الواقع بدوار "أكادير وجان" بجماعة وجان إقليم تزنيت.

واستنادا إلى مصدر هسبريس فإن الهالك، البالغ من العمر 21 سنة، عثر عليه جثة هامدة، فيما مازالت أسباب إقدامه على الانتحار غامضة إلى حدود اللحظة.

وانتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة، حيث أجرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، قصد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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