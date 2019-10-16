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كُتّاب وآراء
انهيار جدار يُنهي حياة عامل بمدينة تارودانت
لقي عامل بناء، اليوم الأربعاء، مصرعه وأُصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك في حادث انهيار جدار مجاور لمسجد "الرحبة القديمة" وسط مدينة تارودانت.
وأوردت مصادر من عين المكان أن الضحايا كانوا بصدد أشغال ترميم المسجد الأثري، قبل أن ينهار جدار محاذ له، مُخلفا وفاة عامل تحت الأنقاض، فيما اُنتُشل الجريحان وتم نقلهما في وضعية وُصفت بالحرجة صوب المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.
وعقِب توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت إلى مكان الحادث السلطة المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية، حيث تم الإشراف على نقل جثة المفارق للحياة صوب مستودع الأموات، والجريحين إلى المستشفى، كما تم فتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.