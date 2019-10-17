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الرئيسية | حوادث | شرطة سطات توقف مقترفي سرقة بالسلاح الأبيض

شرطة سطات توقف مقترفي سرقة بالسلاح الأبيض

شرطة سطات توقف مقترفي سرقة بالسلاح الأبيض
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 03:35

أوقفت عناصر تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، الأربعاء، شخصين يبلغان من العمر 31 و29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الاهتداء إلى المشتبه فيهما والتعرّف على هويتهما قبل توقيفهما، جاء على خلفية الأبحاث المكثفة التي تمت مباشرتها عقب تسجيل بعض السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض همّت هواتف الضحايا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن تتبّعت أثر المشتبه فيهما إلى أن تمكّنت من توقيفهما متلبسين بتصريف الأشياء المتحصلة من أفعالهما الإجرامية؛ إذ مكنت عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية في هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية متحصلة من نشاط الموقوفين الإجرامي، فضلا عن دراجة نارية.

وأمرت النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، مع تحرير أقوالهما في محاضر استماع قانونية، للكشف عن ظروف وملابسات القضية، قبل عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.

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