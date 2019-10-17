وفاة غامضة لطفل تجرّ والديه إلى القضاء ببرشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، الأربعاء، بإجراء تشريح طبي على جثة طفل في عامه الرابع، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح مع والديّ الطفل من قبل الضابطة القضائية لدرك سيدي رحال الشاطئ سرية برشيد، بعدما وصفت وفاة الضحية بالغامضة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر تابعة للدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ سرية برشيد انتقلت إلى مستشفى دار بوعزة بإقليم النواصر، نواحي الدار البيضاء، بعد تلقيها إشعارا بوفاة غامضة لطفل في عامه الرابع، تحمل جثته آثار جروح قديمة وكسر على مستوى اليد دون أن يسبق له تلقي العلاج.

وزادت المصادر ذاتها أن والدة الطفل أفادت بأن صغيرها توفي اختناقا، بعد سقوطه في إناء بلاستيكي كبير مملوء بالماء بمنزل العائلة بدوار الشرفاء بلدية سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، وهي المعطيات الأولية التي نقلتها عناصر الدرك الملكي إلى ممثل النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بسطات، الذي أمر بوضع والديّ الطفل تحت تدبير الحراسة النظرية مع الاستماع إليهما تمهيديا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن تعرض عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ والديّ الطفل الهالك، الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات لكشف علاقتهما بوفاته، في انتظار نتائج التشريح الطبي لاستثمارها في مجريات القضية لكشف حقيقة هذه الوفاة الغامضة واتخاذ القرار المناسب.