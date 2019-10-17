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العثور على رضيع متخلى عنه أمام منزل بالوطية
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 07:23
عُثر، أمس الأربعاء، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه بمحاذاة منزل بحي التقدم وسط جماعة الوطية بإقليم طانطان.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الرضيع، الذي يبلغ من العمر حوالي أسبوعين، تم نقله إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان قصد الاطمئنان على حالته الصحية وإخضاعه لكافة الكشوفات الطبية اللازمة.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها الميدانية في الموضوع قصد تحديد هوية الأبوين الحقيقيين للرضيع، والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذه القضية.