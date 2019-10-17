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الرئيسية | حوادث | أطنان من "الميكا" توقع 3 أشخاص في قبضة الدرك

أطنان من "الميكا" توقع 3 أشخاص في قبضة الدرك

أطنان من "الميكا" توقع 3 أشخاص في قبضة الدرك
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 12:18

وضعت عناصر من فرقة كوكبة الدراجات التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات، الأربعاء، ثلاثة أشخاص تحت الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليهم تمهيديا، قبل عرضهم على ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بسطات لكشف علاقتهم بصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة وترويجها.

وأفادت مصادر هسبريس أن فرقة كوكبة الدراجات بسرية سطات كانت تقوم بمراقبة روتينية في سد قضائي على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 في النفوذ الترابي لسيدي العايدي بإقليم سطات، مضيفة أنه أثناء مراقبة إحدى السيارات تبيّن أنها تحمل ما يقارب 300 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية، وبعد استفسار صاحب السيارة عن مصدر الحمولة أوضح أنه اقتنى البضاعة من محل تجاري بمدينة الدار البيضاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد إشعار النيابة المختصة بسطات بمستجدات القضية، أعطت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بالانتقال إلى مدينة مديونة بجهة الدار البيضاء – سطات، حيث قامت بمداهمة أحد المستودعات، وتمكّنت من حجز ما يفوق 6 أطنان من الأكياس البلاستيكية وبعض المواد الأولية، فضلا عن آليات تستعمل في صناعة الأكياس البلاستيكية.

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