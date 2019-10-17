سلطات سوق السبت تحجز طنا من أكياس البلاستيك

حميد رزقي

حجزت السلطات المحلية، الأربعاء، طنا من الأكياس البلاستيكية المحظورة بحي الياسمين 02 بمدينة سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح.

وأفادت مصادر هسبريس أن باشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى ورئيس مفوضية الشرطة بسوق السبت وعدد من أعوان السلطة وعناصر الأمن تمكنوا من مباغتة بائع للأكياس البلاستيكية ، وإحباط عملية توزيع هذه الكمية من الأكياس، التي كانت في طريقها إلى التسويق بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن تدخل السلطات المحلية والأمنية جاء بناء على إخبارية أفادت أن الكمية المذكورة كانت موزعة بين مكانين: الأول محل تجاري، والثاني منزل البائع نفسه.

يذكر أن محضرا حرر بخصوص هذه العملية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرض البائع على القضاء لمواجهته بالمنسوب إليه.