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الرئيسية | حوادث | وفاة ثمانيني بتزنيت بعد سقوطه من دراجة هوائية

وفاة ثمانيني بتزنيت بعد سقوطه من دراجة هوائية

وفاة ثمانيني بتزنيت بعد سقوطه من دراجة هوائية
مصطفى البكار
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 08:38

لقي شخص يبلغ من العمر 84 سنة مصرعه، الأربعاء، بعد سقوطه بشكل مفاجئ من دراجته الهوائية بحي أفراك الواقع بمدينة تزنيت.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مقربة، فإن الثمانيني، المتحدر من جماعة سيدي بوعبدللي بإقليم تزنيت، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله إلى مستعجلات مستشفى الحسن الأول على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون أزمة تنفسية سببا مباشرا في الوفاة، خصوصا أن الهالك كان مصابا بمرض الربو.

وتم نقل المتوفى إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي في انتظار تسليمه إلى عائلته غدا الخميس بعد إنهاء الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

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