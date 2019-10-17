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أمن القصر الكبير يوقف متورطا في تجارة الممنوعات
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 00:35
تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير، بحي المطيمر وسط المدينة، من إيقاف صاحب سوابق قضائية في المتاجرة بالممنوعات بشتى أنواعها، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني.
وعند تفتيش منزل الموقوف، بأمر من النيابة العامة، تم العثور على 86 قنينة خمر مهربة ومحلية من مختلف الأنواع، وعدة قطع من مخدر الشيرا، و"قسيمة" من مسحوق "الكيف" الممزوج بـ"طابا"، إضافة إلى مبلغ مالي .
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.