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كُتّاب وآراء
الدرك يغرّم سائقا رمى ورقة "كلينكس" بإقليم تاونات
حررت عناصر مركز الدرك الملكي بالورتزاغ، التابعة لسرية قرية بّا محمد بإقليم تاونات، مخالفة في حق سائق سيارة خفيفة لأجل "رمي مخلفات صلبة" من نافذة سيارته على الطريق، قالت مصادر هسبريس إنها قطعة من ورق المناديل.
وغرمت عناصر الدرك الملكي، التي كانت تقيم سدا قضائيا بملتقى الطريق الجهوية رقم 408 والطريق الإقليمية رقم 419 بإقليم تاونات، السائق المذكور مبلغ 25 درهما بسبب المخالفة التي ارتكبها، حسب ما يشير إليه المحضر المسلمة نسخة منه إلى المعني بالأمر،.
ويشير عنوان محضر هذه المخالفة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منه، إلى أنها تتعلق بأحكام مدونة السير على الطرق، حيث تم تضمين الوثيقة المذكورة المعلومات الشخصية للسائق وعنوان إقامته، مبرزة نوع المخالفة، التي تمت الإشارة إليها على أنها "رمي مخلفات صلبة".
كما تم التنصيص في محضر هذه المخالفة على أنها من الدرجة الرابعة، بالإشارة إليها بالرمز C4، والمحددة قيمة غرامتها حسب مدونة السير في 25 درهما، وهي الغرامة التي قال مصدر هسبريس إن تفعيلها يأتي للمحافظة على البيئة من طرف السائقين بعدم تخلصهم من المخلفات الصلبة على الطرق، وتأمين سلامة باقي مستعملي الطريق الذين قد تشكل مثل هذه المخلفات خطرا عليهم.
وسجلت هذه المخالفة، التي تعود إلى 09 أكتوبر الجاري، في حق سائق من مدينة فاس بادر، حسب المحضر المنجز، إلى تسليم محرر المحضر مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية المستحقة.