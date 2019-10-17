24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست" (5.00)

  2. الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا (5.00)

  3. الشركة الملكية لتشجيع الفرس (5.00)

  4. قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو (5.00)

  5. الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الدرك يغرّم سائقا رمى ورقة "كلينكس" بإقليم تاونات

الدرك يغرّم سائقا رمى ورقة "كلينكس" بإقليم تاونات

الدرك يغرّم سائقا رمى ورقة "كلينكس" بإقليم تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 22:30

حررت عناصر مركز الدرك الملكي بالورتزاغ، التابعة لسرية قرية بّا محمد بإقليم تاونات، مخالفة في حق سائق سيارة خفيفة لأجل "رمي مخلفات صلبة" من نافذة سيارته على الطريق، قالت مصادر هسبريس إنها قطعة من ورق المناديل.

وغرمت عناصر الدرك الملكي، التي كانت تقيم سدا قضائيا بملتقى الطريق الجهوية رقم 408 والطريق الإقليمية رقم 419 بإقليم تاونات، السائق المذكور مبلغ 25 درهما بسبب المخالفة التي ارتكبها، حسب ما يشير إليه المحضر المسلمة نسخة منه إلى المعني بالأمر،.

ويشير عنوان محضر هذه المخالفة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منه، إلى أنها تتعلق بأحكام مدونة السير على الطرق، حيث تم تضمين الوثيقة المذكورة المعلومات الشخصية للسائق وعنوان إقامته، مبرزة نوع المخالفة، التي تمت الإشارة إليها على أنها "رمي مخلفات صلبة".

كما تم التنصيص في محضر هذه المخالفة على أنها من الدرجة الرابعة، بالإشارة إليها بالرمز C4، والمحددة قيمة غرامتها حسب مدونة السير في 25 درهما، وهي الغرامة التي قال مصدر هسبريس إن تفعيلها يأتي للمحافظة على البيئة من طرف السائقين بعدم تخلصهم من المخلفات الصلبة على الطرق، وتأمين سلامة باقي مستعملي الطريق الذين قد تشكل مثل هذه المخلفات خطرا عليهم.

وسجلت هذه المخالفة، التي تعود إلى 09 أكتوبر الجاري، في حق سائق من مدينة فاس بادر، حسب المحضر المنجز، إلى تسليم محرر المحضر مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية المستحقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.