"السكانير" يفضح شحنة مخدرات بـ"طنجة المتوسط"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات على متن سيارة نفعية.

مصدر هسبريس أورد أن إخضاع السيارة للتفتيش بواسطة جهاز "السكانير" مكن من العثور على كمية كبيرة من المخدرات، مخبأة بعناية داخل قضبان حديدية محدثة على مستوى سقف سيارة مرقمة بايطاليا، ويقودها سائق مغربي الجنسية.

وأحيل الموقوف على عناصر الضابطة القضائية لتعميق البحث، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.