الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا‎

هسبريس من الرباط

ساهمت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية بشكل كبير في إنجاح عملية التسليم المراقب للمخدرات المسماة "Les triples"، التي مكنت المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في الشرطة الوطنية الفرنسية من ضبط شاحنة محملة بحوالي طنين ونصف من مخدر "الحشيش"، بقيمة مالية تناهز خمسة ملايين أورو، أي أكثر من خمسين مليون درهم بالعملة المغربية، وفق ما كشفته الصحافة الفرنسية.

مصدر أمني كشف أن المديرية العامة للأمن الوطني ساهمت إلى جانب كل من الشرطة الإسبانية والفرنسية في إنجاح هذه العملية الأمنية المشتركة، إذ تم تعقب الشاحنة المحملة بالمخدرات في جميع مراحل التهريب إلى غاية ضبطها ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم حجز المخدرات المهربة وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات.

مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الإسبانية والفرنسية، يقول المصدر الأمني نفسه، دأبت في السنوات القليلة الماضية على اللجوء الممنهج إلى آلية التسليم المراقب للمخدرات؛ وذلك ضمن الجهود الأمنية المشتركة بين البلدان الثلاثة لمكافحة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد المصدر أن آلية التسليم المراقب للمخدرات تجد أساسها القانوني في الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا وفرنسا في مجال التعاون الأمني، وتقوم على السماح بعبور المخدرات من المنافذ الحدودية للدول الثلاثة، مع مراقبتها بشكل دقيق ومستتر إلى حين الكشف عن جميع أعضاء الشبكة الإجرامية المتورطة، وهو ما تأتى فعلا في العملية الأخيرة، التي حظيت بإشادة كبيرة من طرف السلطات الفرنسية.