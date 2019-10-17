حريق يلتهم متجر أفرشة وشقة سكنية وسط فاس

رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)

أتى حريق مهول، اندلع ليل أمس الأربعاء، على محتويات محل لبيع الأفرشة، كائن بحي الشهداء في منطقة باب الخوخة بمدينة فاس؛ وذلك قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية المجاورة، ملحقة بها خسائر فادحة، خصوصا بالشقة الكائنة على مستوى الطابق العلوي للمحل التجاري المذكور، والتي تم تدمير محتوياتها بالكامل.

وخلف هذا الحريق استنفارا كبير وسط السلطات المحلية والأمنية، وحالة هلع كبيرة في صفوف الساكنة المجاورة، خوفا من انتقال ألسنة اللهب إلى مساكنها، قبل أن تتمكن مصالح الوقاية المدنية، التي هرعت إلى المكان، من السيطرة عليه.

وكان الحريق، الذي لم يخلف إصابات بشرية وفق ما أكده شهود عيان لهسبريس، شب بالبناية المذكورة قبل إخماده من طرف عناصر الوقاية المدنية، لكن النيران عادت لتندلع بالمكان نفسه من جديد، ليلا، وبشكل أكثر مقارنة بالحريق الأول.

وفتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات اندلاع هذا الحريق، الذي يرجح أنه ناجم عن وقوع تماس كهربائي.