24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا
- الهجوم التركي يسلب أرواح 218 مدنيا في سوريا
- انقطاع الكهرماء بعين عودة
- الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"
- حريق يلتهم متجر أفرشة وشقة سكنية وسط فاس
المعارضة تطالب "الحكومة المُعدَّلة" بتقديم برنامج جديد أمام البرلمان (5.00)
- الملك يصدر عفوا على "هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي" - (165)
- إثقال كاهل ميزانية الدولة بتقاعد "الوزراء المغادرين" يصل البرلمان - (112)
- تراجع أسعار النفط يرحم جيوب المغاربة ويخفض أثمان المحروقات - (89)
- لقجع يجتمع بخاليلوزيتش لإحداث تغييرات في الطاقم التقني للمنتخب - (87)
- نشطاء: عفو الملك عن الريسوني التفاتة إنسانية وخطوة تصحيحية - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق يلتهم متجر أفرشة وشقة سكنية وسط فاس
أتى حريق مهول، اندلع ليل أمس الأربعاء، على محتويات محل لبيع الأفرشة، كائن بحي الشهداء في منطقة باب الخوخة بمدينة فاس؛ وذلك قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية المجاورة، ملحقة بها خسائر فادحة، خصوصا بالشقة الكائنة على مستوى الطابق العلوي للمحل التجاري المذكور، والتي تم تدمير محتوياتها بالكامل.
وخلف هذا الحريق استنفارا كبير وسط السلطات المحلية والأمنية، وحالة هلع كبيرة في صفوف الساكنة المجاورة، خوفا من انتقال ألسنة اللهب إلى مساكنها، قبل أن تتمكن مصالح الوقاية المدنية، التي هرعت إلى المكان، من السيطرة عليه.
وكان الحريق، الذي لم يخلف إصابات بشرية وفق ما أكده شهود عيان لهسبريس، شب بالبناية المذكورة قبل إخماده من طرف عناصر الوقاية المدنية، لكن النيران عادت لتندلع بالمكان نفسه من جديد، ليلا، وبشكل أكثر مقارنة بالحريق الأول.
وفتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات اندلاع هذا الحريق، الذي يرجح أنه ناجم عن وقوع تماس كهربائي.