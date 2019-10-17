أمن شيشاوة يحجز طنا ونصف من "مخدر الشيرا‬"

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية لمدينة شيشاوة، اليوم الخميس، شاحنة من الحجم الكبير محملة بما يقارب طنا ونصف من مخدر الشيرا بإحدى محطات الوقود، وعلى متنها قارب سريع من نوع "زودياك"، وعملت على اعتقال السائق.

وذكرت مصادر هسبريس أن هذا التدخل الأمني الذي وقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 جاء إثر معلومات توصلت بها الشرطة القضائية بالمنطقة المذكورة، وزادت أن عناصر الأخيرة نصبت كمينا بمدخل مدينة شيشاوة، مكن من إيقاف الشاحنة، القادمة من مدينة الدار البيضاء، وبعد تفتيشها عثر على الكمية المشار إليها، ليتم حجز المركبة التي تنقل المخدرات في اتجاه مدن الصحراء المغربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن السائق وضع بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت رهن الحراسة النظرية.

يذكر أن البحث في القضية سيبقى مفتوحا للوصول إلى أفراد العصابة التي تنقل المخدرات إلى الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية.