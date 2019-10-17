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الرئيسية | حوادث | منطقة "أمن جليز" توقف 23 شخصا بتهم مختلفة

منطقة "أمن جليز" توقف 23 شخصا بتهم مختلفة

منطقة "أمن جليز" توقف 23 شخصا بتهم مختلفة
إبراهيم مغراوي
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 21:02

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز، التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث، اثنان منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني.

وأوضحت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن 18 شخصاً تم توقيفهم من أجل حيازة المخدرات، وشخصين من أجل محاولة السرقة، وشخصا آخر من أجل حيازة السلاح الأبيض في وضعية مشبوهة.

وزادت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، في سياق عملها الأمني الاعتيادي للحد من مختلف الشوائب الأمنية، ضبطت 11 شخصاً في حالة سكر علني بين، كما تم التحقق من هوية 113 شخصاً من المشتبه بهم، وإيواء 11 شخصاً يعيشون حياة التشرد بدار البر والإحسان .

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