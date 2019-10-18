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الرئيسية | حوادث | ضرب مفضي للموت يجر شخصا إلى محكمة تطوان

ضرب مفضي للموت يجر شخصا إلى محكمة تطوان

ضرب مفضي للموت يجر شخصا إلى محكمة تطوان
هسبريس من تطوان
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 01:53

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة لمجاعرة بإقليم وزان من توقيف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والعنف المفضيين إلى الموت باستعمال عصا، وسط جماعة سيدي احمد الشريف بالإقليم ذاته.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي يبلغ حوالي 36 سنة، تلقى ضربة قوية على مستوى الرأس، من طرف غريمه بسبب استهزائه به واستصغاره أمام زملاء لهما، دخل على إثرها في غيبوبة تامة.

وقد جرى نقل الضحية في بادئ الأمر في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لمدينة وزان، حيث أكدت الفحوصات الطبية معاناته من نزيف دموي بالدماغ، ليتم توجيهه إلى المركز الإقليمي بمدينة تطوان ويفارق الحياة هناك.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لاستئنافية تطوان، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة.

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