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الرئيسية | حوادث | سيّارة "مجنونة" تدهس شرطيّيْن وتلوذ بالفرار بأكادير

سيّارة "مجنونة" تدهس شرطيّيْن وتلوذ بالفرار بأكادير

سيّارة "مجنونة" تدهس شرطيّيْن وتلوذ بالفرار بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 20:02

أقدمت سيّارة مجهولة على دهس شرطيّين من فرقة الدراجين، خلال الساعات الأولى من اليوم، في شارع 20 غشت على مستوى المدار السياحي لمدينة أكادير، ولاذت بالفرار إلى وجهة مجهولة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد تفاجأ الشرطيان، اللذان كانا يزاولان عملهما الاعتيادي بالشريط الساحلي لمدينة أكادير، بسيارة كانت تسير بسرعة فائقة تتجه نحوهما، قبل أن تدهسهما.

وتسببت الحادثة في إصابة أحد الشرطيّين برضوض وكسور بليغة، استدعت نقله إلى إحدى المصحات الخاصة حيث أُخضع لعملية جراحية، زوال اليوم، فيما زميله مازال يتلقى العلاجات اللازمة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا من أجل الوصول إلى السيارة وسائقها، حيث تجري الاستعانة ببعض الكاميرات المثبتة بواجهات مؤسسات فندقية ومحلات تجارية بالشارع سالف الذكر، وذلك في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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