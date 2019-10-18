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الرئيسية | حوادث | إنزالات أمنية تستهدف نقطا سوداء بمدينة أكادير

إنزالات أمنية تستهدف نقطا سوداء بمدينة أكادير

إنزالات أمنية تستهدف نقطا سوداء بمدينة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:01

تمكّنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، بمختلف تلاوينها، خلال اليومين الأخيرين، من توقيف عشرات الأشخاص للاشتباه في تورّطهم في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واقتراف سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاتجار بالمخدرات واستهلاكها، إلى جانب السكر العلني، وإحداث الضوضاء بالشارع العام.

وجاء توقيف المشتبه بهم نتيجة عمليات وإنزالات أمنية باشرتها مختلف التشكيلات الأمنية بعدة أحياء بأكادير، من بينها الخيام، أمسرنات والمسيرة، حيث أفرز تحليل معطيات الخريطة الإجرامية اليومية احتمال كون هذه المناطق نقطا سوداء.

وانضافت هذه الإنزالات الأمنية إلى التدخلات اليومية، التي تُباشَر باستمرار على مستوى مختلف أحياء المدينة قصد تجفيف منابع الجريمة بمختلف أنواعها، وتوقيف المبحوث عنهم.

وخلال العمليات ذاتها، أوقفت مصالح الشرطة أحد المبحوث عنهم بتهمتي الضرب والجرح والتحريض على الفساد، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وقد ضُبطت بحوزته كمية من الممنوعات.

ومكّنت عمليات التفتيش التي أنجزتها عناصر الشرطة من حجز مجموعة من الممنوعات والأقراص المهلوسة والأسلحة البيضاء، إضافة إلى مبالغ مالية متحصّل عليها من النشاط الإجرامي للمروجين.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل عرضهم في حالة اعتقال على ممثل سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mohamed الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:30
تعرف مدينة اكادير منذ سنوات استفحال ظاهرة الاجرام و الاعتداءات العلنية في الشوارع و الازقة وفي كل مكان, المعتدون لا يردعهم اي شئ
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2 - ali الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 09:40
أكادير تعد حالة الاستتناء في المملكة فهي مدينة المتناقضات تضم اكبر عدد من الخارجين عن القانون في كلا الصنفين من الدكور والانات وخصوصا حي السلام في تلك المركبات السكنية ومنها مركب السكني ازرو الدي يضم اكتر من 500شقة تقطن فيه 30% من العائلات والاغلبية هي عبارة عن عزاب وعازبات متخفين في لباس الطلبة وماهم بطلبة يكترون الغرف في تلك الشقق مما يعطي فرضية تواجد المبحوت عليهم بينهم وتجد جميع أنواع المخدرات تباع هناك أما التجمعات المهينة فحدت ولا حرج لاستهلاك جميع انواع المخدرات فهي في هادا المركب مع انعدام التسيير من طرف السنديك الغائب والمنتفع الاول من الضاهرة وهادا متال على مركب واحد اما الاربعين مركبا الاخر فالله الاعلم بما يقع فيها فهل يتدخل الأمن لمعالجة هاته الظاهرة شكرا.
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