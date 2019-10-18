الدرك الملكي يفكك معملا لصنع "الماحيا" قرب كلميم

مصطفى البكار

قامت عناصر الدرك التابعة لسرية كلميم، الخميس، بتفكيك معمل متخصص في تقطير وصنع مسكر ماء الحياة داخل منزل مهجور بجماعة أسرير بضاحية مدينة كلميم.

وأسفر التدخل الأمني عن حجز حوالي 200 لتر من "الماحيا" كانت معدة للبيع، إضافة إلى براميل بلاستيكية وقنينات غاز ومواد متنوعة تستعمل في إعداد هذه المادة المسكرة، وفق مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي في الموضوع، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في هذه القضية، وتم فتح بحث في حقهم من أجل توقيفهم ومتابعتهم بالمنسوب إليهم.