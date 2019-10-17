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الرئيسية | حوادث | عناصر البحرية الإسبانية تبحث عن مفقودين مغاربة

عناصر البحرية الإسبانية تبحث عن مفقودين مغاربة

عناصر البحرية الإسبانية تبحث عن مفقودين مغاربة
جمال سماحي من تطوان
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 23:21

كثفت البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني، بتعاون مع فرق إنقاذ بحرية وجوية، جهودها، منذ أولى ساعات صباح الخميس، للبحث عن ثلاثة مهاجرين مغاربة، ينحدرون من مدينة تطوان، فُقد أثرهم بعرض البحر، مساء الأربعاء، عقب إبحارهم من أحد شواطئ سبتة المحتلة على متن قوارب "الكاياك" نحو الجارة الإسبانية.

ووفق ما أوردته صحيفة "ألفارو دي سيوتا" المحلية، فقد جرفت التيارات البحرية ثمانية مهاجرين مغاربة، ينحدرون من شمال المغرب، نحو الجهة الشمالية الشرقية للضفة الإسبانية، مضيفة أن عناصر فرق الإنقاذ البحري تمكنت، ليلة أمس الأربعاء، من إنقاذ خمسة منهم، جميعهم ذكور، وتم نقلهم إلى القاعدة الإسبانية "مويل" بالثغر المحتل.

المصدر الإعلامي ذاته أضاف أن البحرية الإسبانية قامت بتفعيل بروتوكول الإنقاذ، مساء أمس، بمجرد تلقيها إشعارا بخروج مجموعة من المهاجرين المغاربة على متن قوارب "الكاياك" نحو إسبانيا، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة في عمليات البحث بمروحية "هيلمر 205"، وطائرة إنقاذ "ساسمار 305"، دون أن تكلل طلعاتها بالنجاح.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن عناصر البحرية الإسبانية قامت بتسليم المهاجرين الخمسة، الذين تم إنقاذهم بعرض البحر، إلى الشرطة الإسبانية بسبتة المحتلة لمباشرة إجراءات إعادتهم إلى بلدهم المغرب، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

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