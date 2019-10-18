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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ مغاربة بلغوا سواحل الأندلس

البحرية الإسبانية تنقذ مغاربة بلغوا سواحل الأندلس

البحرية الإسبانية تنقذ مغاربة بلغوا سواحل الأندلس
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 21:29

قالت قوات الإنقاذ البحري الإسباني إن 105 مهاجرين تمكنوا من بلوغ سواحل تابعة لإقليم الأندلس الإسباني على متن قاربين قابلين للنفخ، مشيرة إلى أن 39 منهم نجحوا في الوصول إلى شاطئ "كامبوسوطو" بمدينة سان فرناندو الجنوبية.

وأفادت عناصر خفر السواحل المنتمية إلى القوات المسلحة الإسبانية بأنها تمكنت من إغاثة 69 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا عالقين وسط أمواج البحر، مبرزة أنه جرى نقلهم جميعا على متن سفينة بحرية إلى ميناء "أميريكا" بمدينة قاديس بغية الاعتناء بهم من قبل فرقة الصليب الأحمر.

وأوضحت الوكالة الإخبارية الرسمية الإسبانية "إفي" أن المهاجرين الـ39 الذين وصلوا الميناء المذكور يحملون الجنسية المغربية، موردة في الآن ذاته أنهم تلقوا الرعاية الصحية اللازمة، قبل أن يتم إرسالهم إلى أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب بغرض التحقيق معهم.

وصرحت مصادر أمنية للوكالة الإخبارية بأن المهاجرين المغاربة الذين يدخلون الأراضي الأيبيرية بطريقة غير قانونية يتم إرجاعهم إلى بلدهم الأصل طبقا لمقتضيات قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، الذي يخول حق تسليمهم إلى السلطات المغربية في إطار التعاون الأمني بين مدريد والرباط.

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