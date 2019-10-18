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كُتّاب وآراء
توقيف شقيقتين تنقلان شحنة "إكستازي" بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة مكناس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شقيقتين، تبلغان من العمر 25 و28 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى توقيف المشتبه فيهما، وفق مصدر أمني، في المحطة الطرقية بمكناس مباشرة بعد وصولهما على متن حافلتين لنقل المسافرين قادمتين من مدينتي طنجة وبني ملال.
وأسفرت عملية التفتيش، وفق مصدر هسبريس، عن العثور بحوزة الموقوفتين على 992 قرصا من مخدر "إكستازي"، علاوة على سلاح أبيض وهاتفين نقالين.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يضيف المصدر ذاته، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.