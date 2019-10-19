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شخص سبعيني ينهي حياته شنقا ضواحي وزان
السبت 19 أكتوبر 2019 - 02:25
وضع شخص في عقده السابع، حدا لحياته شنقا، في ظروف غامضة بدوار مونة التابع ترابيا لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان.
مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، المسمى قيد حياته "ق.ح"، وهو من مواليد 1950، ومتزوج، عُثر على جثته معلقة في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، مؤكدة أنه لم يكن يعاني من أي اضطراب نفسي أو خلل عقلي.
السلطات المحلية والدركية عاينت الجثة، وأشرفت على عملية نقلها نحو مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الشرعي أو المعاينة الطبية لتحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة لابتدائية "دار الضمانة".