‪عملات أجنبية مزيفة تورط ثلاثة سياح بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير، من توقيف ثلاثة سياح بريطانيين من أصل بنغالي؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة عملات أجنبية مزيفة وعرضها للتداول.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف دورية للهيئة الحضرية تعمل بسوق الأحد بالمدينة، إثر إخبارية من أحد التجار بعدما اتضح له أن المعنيين بالأمر أدوا ثمن بضاعة بواسطة ورقة نقدية من العملة الأجنبية مزيفة، ليتم ضبطهم متلبسين بالتبضع من محل تجاري آخر، قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز 80 ورقة نقدية من العملة الأجنبية مزيفة بحوزتهم.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.