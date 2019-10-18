حادثة سير تصرع أربعينيا قرب مدينة بوجدور

مصطفى البكار

لقي شخص في الأربعينات من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه على الفور في حادث انقلاب سيارة خفيفة على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي بوجدور والداخلة.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة المفرطة ورداءة المقطع الطرقي سالف الذكر وراء وقوع الحادث المميت على بعد ثلاثة كيلومترات شمال مدينة بوجدور.

وإثر توصلهما بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث من أجل القيام بجميع الإجراءات القانونية، فيما تم نقل جثة الهالك، المتحدر من إقليم الداخلة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لبوجدور في انتظار تسليمه إلى ذويه بعد استكمال المساطر الإدارية.