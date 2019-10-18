24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. معرض الكتاب بسيدي سليمان ينشر ثقافة القراءة (5.00)

  2. ضريبة "الواتساب" تشعل ثورة "إسقاط النظام" أمام الحكومة اللبنانية (5.00)

  3. خيارات الأكراد في سوريا (5.00)

  4. إنزالات أمنية تستهدف نقطا سوداء بمدينة أكادير (4.50)

  5. السفارة الأمريكية بالرباط تفتح أبواب وكالة "ناسا" أمام شباب مغاربة (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير تصرع أربعينيا قرب مدينة بوجدور

حادثة سير تصرع أربعينيا قرب مدينة بوجدور

حادثة سير تصرع أربعينيا قرب مدينة بوجدور
مصطفى البكار
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 23:40

لقي شخص في الأربعينات من عمره، اليوم الجمعة، مصرعه على الفور في حادث انقلاب سيارة خفيفة على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي بوجدور والداخلة.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة المفرطة ورداءة المقطع الطرقي سالف الذكر وراء وقوع الحادث المميت على بعد ثلاثة كيلومترات شمال مدينة بوجدور.

وإثر توصلهما بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث من أجل القيام بجميع الإجراءات القانونية، فيما تم نقل جثة الهالك، المتحدر من إقليم الداخلة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لبوجدور في انتظار تسليمه إلى ذويه بعد استكمال المساطر الإدارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.