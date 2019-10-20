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كُتّاب وآراء
سجن طنجة ينفي إضراب المعتقل الأبلق عن الطعام
قالت إدارة السجن المحلي طنجة 2 إن السجين ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، موردة أن نشاطه اليومي يؤكد أن حالته الصحية عادية، عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكونه مضربا منذ 43 يوما.
وأكدت إدارة السجن المحلي، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أن الأبلق لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، ولم يسبق له أن رفض استلام أي وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من طرف طبيب المؤسسة.
وأوردت الإدارة أن المعتقل يتنقل يوميا من غرفته إلى ساحة الفسحة التي تبعد بحوالي 30 مترا، كما أنه يمارس مجموعة من الأنشطة رفقة السجناء الذين يشاطرونه الغرفة، دون أن تظهر عليه أي من علامات التعب أو الإرهاق أو فقدان التركيز المصاحبة عادة للإضراب عن الطعام.
واعتبرت المؤسسة السجنية أن "جهات خارج السجن تقوم بالترويج لمجموعة من الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام، من خلال ادعاء أن حالة السجين المعني حرجة جراء خوضه لإضراب عن الطعام؛ وذلك خدمة لأجندات خاصة لا علاقة لها بظروف اعتقال الفئة التي ينتمي إليها السجين المذكور".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
والو مساكن اش يدي المقص من الدص ارى ما تجريو طوالكم حتى اسبانيا لي كانت واقفة معاكم والجزاءر رآها غارقة في مشاكلها، فكها يا من وحلتيها، قلة العقل او مادير ، سياسة شيكيفارا ما نفعاتش حتى مع لي خلقها عاد تنفع دابا مع عالم راسي راسي. كول الخبز وحمد الله او باراكا من الدصارات.