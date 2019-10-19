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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تخطف حياة ثلاثيني ضواحي الفنيدق

حادثة سير تخطف حياة ثلاثيني ضواحي الفنيدق

حادثة سير تخطف حياة ثلاثيني ضواحي الفنيدق
جمال سماحي من تطوان
السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:10

لقي شاب في عقده الرابع مصرعه في حادثة سير وصفت بـ"الخطيرة"، ليلة الجمعة-السبت، بمدخل منطقة العليين، الواقعة ضواحي مدينة الفنيدق.

وحسب ما ذكرته مصادر محلية متطابقة فإن حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة نفعية، على مستوى منطقة العليين الساحلية، خطف حياة الشاب (ر.ك)، الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين، مخلفا وراءه زوجة وطفلين.

المصادر ذاتها أوضحت أن الطريق حيث وقعت الحادثة تتسم بالضيق، وتفتقد للإنارة الكافية، مرجحة أن يكون الظلام الممتد بالمنطقة إلى جانب السرعة سببين في حادث الاصطدام.

وحلت المصالح الأمنية بمكان الحادثة بمجرد إشعارها، حيث باشرت تحقيقا في ظروفها وأسبابها لترتيب الآثار القانونية؛ فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات، وفق المصادر ذاتها.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Chamali السبت 19 أكتوبر 2019 - 15:47
ما الاحظه في طرقات تطوان رغم طولها هو غياب شبه كامل للرادارات الثابتة.
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2 - أم أميرة السبت 19 أكتوبر 2019 - 16:05
إنا لله وإنا إليه راجعون إرحمه يارب وارحم موتنا المسلمين
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