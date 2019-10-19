أمن الرباط يوقف "معتديا مختلا" على مؤذن مسجد

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، مساء أمس الجمعة، شخصا تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك على خلفية تعريضه لمؤذن مسجد للضرب والجرح الخطيرين بواسطة قضيب حديدي.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، اعتدى جسديا على الضحية مباشرة بعد صلاة العشاء، دون سبب ظاهر أو منطقي، مستعملا أداة حديدية عثر عليها بالقرب من مكان الاعتداء.

وقد تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار إخضاعه لخبرة طبية للتحقق من حالته النفسية والعقلية.