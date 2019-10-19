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الرئيسية | حوادث | مواطنة أمريكية تقع في قبضة مصالح الأمن المغربي

مواطنة أمريكية تقع في قبضة مصالح الأمن المغربي

مواطنة أمريكية تقع في قبضة مصالح الأمن المغربي
هسبريس من الرباط
السبت 19 أكتوبر 2019 - 17:05

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بمطار مراكش المنارة، يوم أمس الجمعة، من توقيف مواطنة أمريكية، وذلك بعدما كشفت عملية تنقيطها بقواعد بيانات منظمة الأنتربول أنها موضوع بحث على الصعيد الدولي من أجل قضايا الفساد المالي.

ووفق مصدر أمني، فقد وصلت الأمريكية، البالغة من العمر 55 سنة، إلى مطار مراكش المنارة على متن الرحلة الجوية القادمة من البرتغال.

الموقوفة تورطت ما بين 2006 و2013 في خيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية مهمة عندما كانت تتولى مهمة مسؤولة مالية في سلسلة مطاعم أمريكية.

وقد تم إخضاع الموقوفة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت باشر فيه مكتب أنتربول الرباط عملية التنسيق مع السلطات الأمريكية المختصة للتعجيل بإرسال طلب التسليم، وذلك ليتسنى عرض القضية على السلطات المغربية للبت في طلب التسليم.

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