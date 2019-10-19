24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تمرير موازنة لبنان النهائية دون ضرائب جديدة
- مقتل 5 عسكريين في هجومين شمال بوركينافاسو
- الناشطة عائشة الشنا تتعرض لعملية سرقة في مدريد
- تُضعف المناعة وتُصيب بأمراض القلب .. الأغذية الجاهزة خطر على صحتك!
- الشرطة تداهم "ورشة التجميل السرّي" في مراكش
ريشات فنانين تداعبُ "حوافر الفرس" وتغري زوار معرض الجديدة (5.00)
الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفاً في "مالية 2020" (3.67)
- أخنوش: السياسة أخلاق .. والاستعداد لانتخابات 2021 يبدأ الآن - (108)
- وزيرة السياحة الجديدة: أخنوش وراء انضمامي إلى عالم السياسة - (73)
- حكومة العثماني تتوقع ارتفاع إيرادات ضرائب المشروبات الكحولية والتبغ - (64)
- الأحرار يجتمعون بطنجة - (54)
- الحكومة تطلق "عملية عفو ثانية" لاسترجاع أموال خارج المملكة - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجمارك تفشل في القبض على سائق شاحنة للتهريب
تمكنت عناصر دورية مشتركة لجمارك مكناس وفاس، اليوم السبت، من ضبط شاحنة محملة بحوالي 15 طنا من الملابس المستعملة المهربة انطلاق من مدينة مليلية المحتلة، وذلك قرب منطقة أداروش على الطريق الرابطة بين مكناس وخنيفرة.
وتمت هذه العملية، وفق مصادر جمركية، بعد أن نجحت عناصر الجمارك في اعتراض طريق الشاحنة المذكورة رغم محاولة سائقها تغيير وجهته بالعودة إلى الوجهة التي كان قادما منها في اتجاه مدينة مريرت.
وأوضحت مصادر هسبريس أن سائق الشاحنة، المزودة بثلاجة وتحمل لوح تسجيل مزور، تخلى عن مركبته وتمكن من الفرار مستغلا جنح الظلام والتضاريس الصعبة للمنطقة.
وتبلغ قيمة الشاحنة المحجوزة، تورد المصادر ذاتها، ما يناهز 40 مليون سنيتم، بينما تقارب قيمة المحجوزات من الملابس المهربة مبلغ 105 ملايين سنتيم.
يذكر أن هذه العملية تأتي بعد عملية مماثلة نجحت خلالها، ليلة الثلاثاء الماضي، جمارك مكناس في اعتراض شاحنة أخرى وسط مدينة فاس، كانت محملة بـ13 طنا من الملابس والأحذية المستعملة المهربة؛ فرّ خلالها السائق أيضا بعد مطاردة استعملت فيها المشابك الحديدية.