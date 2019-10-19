الجمارك تفشل في القبض على سائق شاحنة للتهريب

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر دورية مشتركة لجمارك مكناس وفاس، اليوم السبت، من ضبط شاحنة محملة بحوالي 15 طنا من الملابس المستعملة المهربة انطلاق من مدينة مليلية المحتلة، وذلك قرب منطقة أداروش على الطريق الرابطة بين مكناس وخنيفرة.

وتمت هذه العملية، وفق مصادر جمركية، بعد أن نجحت عناصر الجمارك في اعتراض طريق الشاحنة المذكورة رغم محاولة سائقها تغيير وجهته بالعودة إلى الوجهة التي كان قادما منها في اتجاه مدينة مريرت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سائق الشاحنة، المزودة بثلاجة وتحمل لوح تسجيل مزور، تخلى عن مركبته وتمكن من الفرار مستغلا جنح الظلام والتضاريس الصعبة للمنطقة.

وتبلغ قيمة الشاحنة المحجوزة، تورد المصادر ذاتها، ما يناهز 40 مليون سنيتم، بينما تقارب قيمة المحجوزات من الملابس المهربة مبلغ 105 ملايين سنتيم.

يذكر أن هذه العملية تأتي بعد عملية مماثلة نجحت خلالها، ليلة الثلاثاء الماضي، جمارك مكناس في اعتراض شاحنة أخرى وسط مدينة فاس، كانت محملة بـ13 طنا من الملابس والأحذية المستعملة المهربة؛ فرّ خلالها السائق أيضا بعد مطاردة استعملت فيها المشابك الحديدية.