24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/10/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الناشطة عائشة الشنا تتعرض لعملية سرقة في مدريد
- تُضعف المناعة وتُصيب بأمراض القلب .. الأغذية الجاهزة خطر على صحتك!
- المغربي فريح يعود بـ"العالمية" بين الرگادة والرّاي
- فاس ومدرستها الفلسفية
- نجاح النموذج التنموي رهين بتطبيق القانون الاجتماعي
الحكومة تُقلّص عدد مناصب الشغل إلى 23 ألفاً في "مالية 2020" (3.00)
- العاجي: "الرّاكْد" دليل قِدَم العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب - (102)
- أخنوش: السياسة أخلاق .. والاستعداد لانتخابات 2021 يبدأ الآن - (99)
- مشروع "ميزانية 2020" يُخصص 2.5 مليارات درهم للبلاط الملكي - (97)
- وزيرة السياحة الجديدة: أخنوش وراء انضمامي إلى عالم السياسة - (72)
- الأحرار يجتمعون بطنجة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الناشطة عائشة الشنا تتعرض لعملية سرقة في مدريد
السبت 19 أكتوبر 2019 - 19:15
تعرضت الناشطة الجمعوية المغربية عائشة الشنا لعملية سرقة، أمس الجمعة، في العاصمة الإسبانية مدريد.
عملية السرقة طالت مجموعة من أمتعة الشنا، التي كانت بأحد الأسواق التجارية، حيث فوجئت باختفاء حاجياتها، بما فيها أوراقها الثبوتية والمال الذي كانت تتحوزه.
ووفق الشكاية التي تقدمت بها الشنا لدى المصالح الأمنية في مدريد فإن امرأتين، كانتا تتظاهران بأنهما تشتغلان في المركز التجاري، مشتبه باقترافهما الفعل الجرمي.
وعادت الشنا إلى المغرب، اليوم السبت عبر مطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، بعد أن استخرجت وثيقة عبور من القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدريد.