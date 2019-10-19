الناشطة عائشة الشنا تتعرض لعملية سرقة في مدريد

هسبريس من الرباط

تعرضت الناشطة الجمعوية المغربية عائشة الشنا لعملية سرقة، أمس الجمعة، في العاصمة الإسبانية مدريد.

عملية السرقة طالت مجموعة من أمتعة الشنا، التي كانت بأحد الأسواق التجارية، حيث فوجئت باختفاء حاجياتها، بما فيها أوراقها الثبوتية والمال الذي كانت تتحوزه.

ووفق الشكاية التي تقدمت بها الشنا لدى المصالح الأمنية في مدريد فإن امرأتين، كانتا تتظاهران بأنهما تشتغلان في المركز التجاري، مشتبه باقترافهما الفعل الجرمي.

وعادت الشنا إلى المغرب، اليوم السبت عبر مطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، بعد أن استخرجت وثيقة عبور من القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدريد.