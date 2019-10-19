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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف خمسينيا تسبب في دهس شرطيين بأكادير

الأمن يوقف خمسينيا تسبب في دهس شرطيين بأكادير

الأمن يوقف خمسينيا تسبب في دهس شرطيين بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:00

مكنت التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن بأكادير من الاهتداء إلى هوية سائق سيارة تسبب في دهس شرطيين، ليلة الخميس الماضي بالشريط الساحلي للمدينة، على مستوى شارع 20 غشت، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

واستعانت مصالح الأمن بتسجيلات كاميرات مراقبة، مثبتة بواجهات عدد من المؤسسات الفندقية والمحلات التجارية، أوفضى تحليلها إلى الوصول إلى ترقيم لوحة السيارة؛ وبتنسيق مع مصلحة تسجيل السيارات حُدّدت هوية مالك المركبة.

وبعد تعميم مذكرة بحث في حق المعني بالأمر تمكّنت مصالح الأمن من توقيفه، وهو في الخمسينيات من العمر، وقد تم حجز سيّارته ووُضع تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة بتهمة التسبب في حادثة سير بجروح بليغة، مع جنحة الفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - رشيد أمستردام السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:16
السلام عليكم
تحية طيبة للامن الوطني المغربي يجب محكامته بأقصى العقوبة لدهس الشرطيين وعدم تقديم المساعدة لهم لو وقف وقدم المساعدة لكانت العقوبة خفيفة
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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33
2 - Le sage au MAROC السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:30
il faut lui appliquer la plus lourde peine envisagée par la loi pour qu'il soit un exemple pour tout salopard qui se croit au dessus des lois .et il faut faire de même pour toute personne qui delapide les richesses du pays alors qu'il est censé les préserver.
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5
3 - سلام الصويري السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:31
يلاحظ تجاوزات متكررة في مختلف انحاء البلد وهذه ليست ضاهرة استثنائية بل اصبحت قاعدة وهذه الوضعية لم تاتي من فراغ بل عبر عدة عوامل اغلبها كانت مقصودة منها خلق هوة بين المواطن والسلطة الأمنية والقضائية والإدارة بتقطيع اوصال المجتمع وتمييع العلاقة بين الدولة والمواطن في إطار التسلط والتحكم والسبب الاخر هو الوضعية السياسية السائدة منذ سنوات وقاعدة اللامساءلة واللاعقاب لرموز الفساد السياسي والسلطوي واتساع الهوة بين لوبيات فاسدة تتحكم في كل شيء ومختلف طبقات الشعب حيث انهار التلاحم والتآزر والتظامن التي تعتبر من أسس قيام مجتمع وهذا ما لا يريده لوبي التسلط والتحكم !!
اذا ضروف التسيب والعنف والفوضى لما تاتي من فراغ بل عبر مخطط رهيب بتمييع مختلف العلاقات والروابط بين مختلف الفاعلين في المجتمع وهذ هدف في حد ذاته وقد نجح المخطط الى حد بعيد وبهذا تم القضاء على كل المطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساءلة والمحاسبة واستقلال القضاء والتوزيع العادل للثروة !!
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9
4 - mohammed السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:39
هذا ليس شابا يافعا متهورا بل خمسيني ياحسرة.
والخمسينيات هي سنوات الرزانة والحكمة والذي نعرفه هو ان الخمسيني عندما يخطئ يتوقف ويتحمل مسؤولياته بشجاعة بدل الهروب كطفل عديم المسؤولية.
ماهذا البلاء الذي اصاب المغاربة يا ترى?
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2
5 - yassine السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:45
لو كنت انا او مواطن عادي ولد الشعب في مكان الشرطيين لكان الامر في فعل كان يامكان لن تجد من يبحث لا في كاميرات ولا في فعل حقيقي اصدقائهم في العمل ضروري ومؤكد يددقوا في البحث . اعرف صديقي و قريب مني مات بفعل حادث مرور مقرونة بجريمة الفرار ولم يبحثوا لا على كاميرات ولا جهد يدكر ابدا مات والله يرحمه والفاعل طليق مع ضميره هاني
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2
6 - محمد الزموري السبت 19 أكتوبر 2019 - 23:57
كل الإحترام والتقدير لرجال الأمن الذين استطاعوا أن يلقوا القبض على الجاني في ظرف وجيز لكن يجب على العدالة أن تتطبق القانون بحذافيره على هذا الشخص وإلا سيصبح هذا التساهل في الأحكام على المجرمين بمثابة تشجيع وتحفيز على هذه الاعتداءات التي أصبحت تتعرض لها القوات الأمنية في بلادنا في هذه الآونة الأخيرة وهذا ينتج عنه العد التنازلي لهيبة الدولة
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