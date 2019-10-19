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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف خمسينيا تسبب في دهس شرطيين بأكادير
مكنت التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن بأكادير من الاهتداء إلى هوية سائق سيارة تسبب في دهس شرطيين، ليلة الخميس الماضي بالشريط الساحلي للمدينة، على مستوى شارع 20 غشت، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
واستعانت مصالح الأمن بتسجيلات كاميرات مراقبة، مثبتة بواجهات عدد من المؤسسات الفندقية والمحلات التجارية، أوفضى تحليلها إلى الوصول إلى ترقيم لوحة السيارة؛ وبتنسيق مع مصلحة تسجيل السيارات حُدّدت هوية مالك المركبة.
وبعد تعميم مذكرة بحث في حق المعني بالأمر تمكّنت مصالح الأمن من توقيفه، وهو في الخمسينيات من العمر، وقد تم حجز سيّارته ووُضع تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة بتهمة التسبب في حادثة سير بجروح بليغة، مع جنحة الفرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
تحية طيبة للامن الوطني المغربي يجب محكامته بأقصى العقوبة لدهس الشرطيين وعدم تقديم المساعدة لهم لو وقف وقدم المساعدة لكانت العقوبة خفيفة
والسلام رشيد امستردام الهولندية
اذا ضروف التسيب والعنف والفوضى لما تاتي من فراغ بل عبر مخطط رهيب بتمييع مختلف العلاقات والروابط بين مختلف الفاعلين في المجتمع وهذ هدف في حد ذاته وقد نجح المخطط الى حد بعيد وبهذا تم القضاء على كل المطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساءلة والمحاسبة واستقلال القضاء والتوزيع العادل للثروة !!
والخمسينيات هي سنوات الرزانة والحكمة والذي نعرفه هو ان الخمسيني عندما يخطئ يتوقف ويتحمل مسؤولياته بشجاعة بدل الهروب كطفل عديم المسؤولية.
ماهذا البلاء الذي اصاب المغاربة يا ترى?