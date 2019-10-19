الأمن يوقف خمسينيا تسبب في دهس شرطيين بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

مكنت التحريات المعمقة التي قامت بها مصالح الأمن بأكادير من الاهتداء إلى هوية سائق سيارة تسبب في دهس شرطيين، ليلة الخميس الماضي بالشريط الساحلي للمدينة، على مستوى شارع 20 غشت، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

واستعانت مصالح الأمن بتسجيلات كاميرات مراقبة، مثبتة بواجهات عدد من المؤسسات الفندقية والمحلات التجارية، أوفضى تحليلها إلى الوصول إلى ترقيم لوحة السيارة؛ وبتنسيق مع مصلحة تسجيل السيارات حُدّدت هوية مالك المركبة.

وبعد تعميم مذكرة بحث في حق المعني بالأمر تمكّنت مصالح الأمن من توقيفه، وهو في الخمسينيات من العمر، وقد تم حجز سيّارته ووُضع تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة بتهمة التسبب في حادثة سير بجروح بليغة، مع جنحة الفرار.