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الرئيسية | حوادث | شجار بين شابين يتطور إلى جريمة قتل في تطوان

شجار بين شابين يتطور إلى جريمة قتل في تطوان

شجار بين شابين يتطور إلى جريمة قتل في تطوان
جمال سماحي من تطوان
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 16:15

اهتز حي كرة السبع بمدينة تطوان، اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر طعنة سكين تلقاها على يد صديقه، عقب شجار نشب بينهما.

مصادر من الحي أفادت بأن خلافا وقع بين الشابين تطور إلى شجار وتبادل للضرب باستعمال الأسلحة البيضاء، مضيفة أن الطرفين تعرضا لإصابات متفاوتة الخطورة، قبل أن يوجه أحدهما طعنات خاطفة للآخر، على مستوى الصدر والبطن، أردته قتيلا في الحين.

المصادر ذاتها أوضحت أن الشرطة انتقلت إلى مكان الجريمة بمجرد إشعارها، لمباشرة تحقيقها في الواقعة، حيث أوقفت الظنين الذي كان مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، ما استدعى نقله إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات اللازمة، فيما نقلت جثمان القتيل إلى مستودع الأموات.

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