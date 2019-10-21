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كُتّاب وآراء
الأمنيون يوقفون سارقَي أسلاك نحاسية في برشيد
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 31 و29 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك النحاسية المستعملة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات.
وحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مطلعة فإن عناصر الشرطة أوقفت المشتبه فيهما متلبسين بسرقة الأسلاك النحاسية، وأسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية على حجز كمية مهمة من الأسلاك النحاسية المتحصلة من الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بإخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي التمهيدي، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما على النيابة العامة.