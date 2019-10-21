السُكر واعتراض السبيل يجران أشخاصا إلى القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي الزوين التابعة لإقليم مراكش على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بالمدينة ذاتها، أربعة أشخاص من أجل السكر العلني والسياقة في حالته واعتراض سبيل المارة.

وذكرت مصادر هسبريس أن المشتبه فيهم تم توقيفهم بعد الاشتباه في تورطهم ضمن اعتراض سبيل سائق سيارة على مستوى الطريق الإقليمية 2011.

وجاءت هذا التدخل الأمني بعد توصل درك سيدي الزوين بشكاية من السائق الذي كان يقود مركبته في الطريق الوطنية رقم 8، التي تمر عبر كل من جماعة سيد الزوين ولوداية في اتجاه منطقة أولاد ادليم.

وكان المشتبه فيهم قد نقلوا إلى مركز الدرك الملكي بجماعة سيدي الزوين، بأمر من النيابة العامة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية من أجل البحث.