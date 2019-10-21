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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب أجهزة إلكترونية نحو فرخانة

الجمارك تحبط تهريب أجهزة إلكترونية نحو فرخانة

الجمارك تحبط تهريب أجهزة إلكترونية نحو فرخانة
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 10:31

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة من إحباط عملية تهريب عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية المستقدمة من مدينة مليلية.

تفتيش سيارة حاملة لترقيم مغربي مكن من العثور على عدد كبير من الهواتف النقالة ولوحات رقمية وشواحن، قدرت قيمتها بـ40 مليون سنتيم.

وقد تم توقيف السائق الخميسيني الذي كانت ترافقه زوجته، وأحيل على الشرطة للتحقيق معه، فيما حجزت السلع والسيارة من طرف عناصر الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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