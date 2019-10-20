"المياه والغابات" تحجز قطعا خشبية مهربة بتونفيت

ياسين أوشن من خنيفرة

حجزت مصالح المياه والغابات، صبيحة الأحد، بجماعة سيدي يحي أويوسف قيادة تونفيت إقليم ميدلت، العشرات من القطع الخشبية المهربة داخل ورش للنجارة.

وفي التفاصيل، قال مصدر من مديرية المياه والغابات بتونفيت إن رجال المياه والغابات توصلوا بإخبارية تفيد بوجود مهربين لأعواد شجرة الأرز بمنطقة "أقابّا"، الأمر الذي استدعى التنقل إلى عين المكان، غير أن المهربين كانوا فرّوا إلى وجهة غير معلومة.

وزاد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "المياه والغابات" ظلت مرابطة إلى أن علمت بمكان تواجد القطع الخشبية المهربة، فتم استدعاء الدرك الملكي لحجزها داخل محل للنجارة وتوجيهها نحو مقر المديرية لاتخاذ المتعين وإعداد تقرير في الموضوع.

وتابع المصدر عينه قائلا إن "صاحب محل النجارة لم يتم توقيفه هو الآخر، وننتظر أن يقدم نفسه للدرك الملكي، لأن آثار النشر بوسائل وآليات غير قانونية ظاهرة على القطع الخشبية المحجوزة، ونراهن على شهادته ليحدد لعناصر الدرك هوية المهربين المشتبه في ممارستهم لنشاط مخالف للقانون يسهم في استنزاف شجرة الأرز".