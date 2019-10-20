مهاجر سريّ يؤخّر رحلة سبتة والجزيرة الخضراء

جمال سماحي من تطوان

تسبب مرشح للهجرة غير النظامية، ينحدر من المغرب، في توقف اضطراري لباخرة نقل مسافرين تعمل على الخط البحري الرابط بين مينائي سبتة والجزيرة الخضراء، الأحد، عقب اكتشافه مختبئا بتجويف محركاتها، لحظات بعد مغادرتها ميناء الثغر المحتل.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن عناصر الحرس المدني الإسباني تمكنت من إخراجه من التجويف حيث كان يختبئا، وقامت بنقله إلى ميناء سبتة المحتلة لتفعيل الإجراءات المعمول بها، بعدما أجرت تفتيشا دقيقا لجميع المحركات للتحقق من عدم وجود مهاجرين متسللين آخرين محتملين، مضيفة أن الحادث تسبب في تأخير الرحلة البحرية التي غادرت الميناء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

المصدر الإعلامي ذاته أضاف أن الحرس المدني الإسباني أجرى عقب هذا الحادث مسحا دقيقا لمنطقة الميناء، خاصة الموقع الذي رست به الباخرة، مستعينا بفرقة غواصين متخصصة (GEAS)، مشيرة إلى أن الأخيرة تمكنت من العثور على ستة مغاربة آخرين مرشحين للهجرة غير النظامية، ضبطوا وسط المياه بملابس غوص، في انتظار فرصة للتسلل إلى إحدى البواخر المشتغلة على الخط البحري الرابط بين سبتة والجزيرة الخضراء.