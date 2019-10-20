24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)

  2. حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي (5.00)

  3. المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  4. هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)

  5. قرار تشييد مسجد يثير الجدل نواحي مالقا الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتلى وجرحى في انقلاب سيارة للنقل السري بالحوز

قتلى وجرحى في انقلاب سيارة للنقل السري بالحوز

قتلى وجرحى في انقلاب سيارة للنقل السري بالحوز
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 20:11

لفظت ثلاث سيدات أنفاسهن الأخيرة، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت بمنطقة تدارت بجماعة زرقطن التابعة لإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحادثة وقعت على إثر انقلاب سيارة للنقل السري، كانت في طريقها إلى دوار تيدسي التابع لجماعة تغدوين، وكانت تقل أحد عشر شخصا، أصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة.

وعلى إثر توصلها بإخبارية حول الواقعة، انتقل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية، مصحوبين بسيارتين للإسعاف تابعتين لجماعة زرقطن، حيث تم نقل الجرحى إلى المركز الصحي لتلقي العلاجات الضرورية. فيما أشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات بآيت أورير، وفتحت تحقيقا في أسباب الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سعيد روداني الأحد 20 أكتوبر 2019 - 20:20
نسأل الله السلامة والعافية يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - abdo agadir الأحد 20 أكتوبر 2019 - 20:28
رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جنانه وألهم دويهم الصبر والسلوان كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين .والسلامة لحميع المغاربة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - مغربي الأحد 20 أكتوبر 2019 - 20:49
لماذا التسهير بالنقل السري كأن هناك حافلات و سيارات اجرة ولا يسيتقلها المواطنون على الدولة ان تشكرهم و تشجعهم.و رحم الله الفقيدات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - Hassan Sima الأحد 20 أكتوبر 2019 - 20:58
السبب واضح السرعة المفرطة وأعطاب السيارة الإطارات ... الله إرحم الموتى وحد البأس بالنسبة الجرحى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.