قتلى وجرحى في انقلاب سيارة للنقل السري بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظت ثلاث سيدات أنفاسهن الأخيرة، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت بمنطقة تدارت بجماعة زرقطن التابعة لإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحادثة وقعت على إثر انقلاب سيارة للنقل السري، كانت في طريقها إلى دوار تيدسي التابع لجماعة تغدوين، وكانت تقل أحد عشر شخصا، أصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة.

وعلى إثر توصلها بإخبارية حول الواقعة، انتقل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية، مصحوبين بسيارتين للإسعاف تابعتين لجماعة زرقطن، حيث تم نقل الجرحى إلى المركز الصحي لتلقي العلاجات الضرورية. فيما أشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات بآيت أورير، وفتحت تحقيقا في أسباب الحادث.